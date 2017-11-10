70 теннисистов приняли участие в турнире им. В. Авдейкова в Петрозаводске

Турнир имени известнейшего карельского теннисиста собрал 70 участников в 3-ех возрастных группах. Соревнования проводятся в Петрозаводске с 2000 г. В этом году мероприятие проходило во Дворце спорта "Коралл".



Возрастных ограничений на турнире не было, а посоревноваться в настольном теннисе смогли и молодые люди, и игроки до 50 лет, и ветераны из разных регионов республики.



Главный судья Ю. Орленок рассказал, что настольный теннис в Карелии набирает популярность и имеет богатую историю. Впервые подобное соревнование провели здесь в 1975 г под покровительством Гостелерадио, а после организацией занялась ТРК "Ника", в которой и работал В. Авдейков. После смерти теннисиста в 1999 г турнир решили назвать в его честь.



Настольный теннис привлекателен тем, что проводится в закрытом помещении, а значит, не зависит от погоды. Заниматься им под силу человеку в любом возрасте, а обучиться нюансам также могут все желающие. В этом году на турнир приехали спортсмены из Медвежьегорска, Олонца, Суоярви, Кондопоги, также здесь работает большая группа тренеров, которая не только помогает участникам, но и оценивает перспективы каждого.



Много на турнире было ветеранов, некоторые из них не брали ракетку более 10 лет, но как оказалось, навыков игры на высоком уровне не растеряли. Они признавались, что для них целью было не выиграть призы или проверить свои силы, а просто поднять настроение, укрепить здоровье и хорошо провести время, что им и удалось сделать в полной мере.



Организаторы турнира также горели желанием поиграть в настольный теннис, но обязанности принимающей стороны не оставили им на это время. Вчера турнир завершился торжественной раздачей призов – кубков, грамот и памятных подарков.