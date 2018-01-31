Последние новости мирового футбола в обзоре дня

В преддверие подготовки к Чемпионату Мира разгораются конфликты и слухи, а перед закрытием трансферного окна отечественные клубы и Европейские продолжают активно действовать.



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