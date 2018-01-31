Последние новости мирового футбола в обзоре дня
В преддверие подготовки к Чемпионату Мира разгораются конфликты и слухи, а перед закрытием трансферного окна отечественные клубы и Европейские продолжают активно действовать.
Снова допинговое расследование в отношении России?
Совсем недавно появилась информация, что норвежская Федерация Футбола активно стремится ускорить и даже активизировать процесс расследования о допинговом деле в отношении российских футболистов на основании ложной информации и собственных мыслей. В ответ на это Президент РФС подал заявление о расследование самого министра футбола из Норвегии по вопросам этики.
Теперь появилась уже новая информация, которая пока не подтвердила официального подтверждения. По ней Международная футбольная Федерация открыла расследование Руслана Камболова, выступающего за казанский «Рубин». Сам клуб никаких заявлений не получал, но возможно они были направлены лично футболисту.
Испанский «Атлетик» совершил самый дорогой трансфер за историю
Совсем недавно стало известно, что «Реал Сосьедад» продал Иньиго Мартинеса в «Атлетик» за рекордную сумму. Контракт будет рассчитан на все 5 лет, а этот трансфер войдет в историю как самый дорогой для защитников за всю историю испанской Примеры.
Такая активная подготовка команды «Атлетик» должна вызывать такие же действия со стороны «Спартака», ведь двум этим клубам предстоит сыграть в 1/16 Лиги Европы. Букмекерские конторы с лицензией считают фаворитом как раз испанскую команду, а после таких усилений, за период зимнего трансферного окна, коэффициент может быть даже понижен.
«Спартак» и его активные трансферы
Московский «Спартак» тоже не дремлет и продолжает удивлять трансферными целями и активной работой на рынке игроков. Началась работа менеджеров и руководства с усиления защитной линии и первым приобретением стал сербский защитник Максимович, а вслед за ним скоро будет подписан Вериссимо из «Сантоса».
На этом активные действия на рынке «Спартаком» закончены не были и вот новый игрок вскоре прибывает в клуб, а на данный момент проходит обследование. Им стал турецкий полузащитник из «Андерлехта» Ханни. Это вполне хорошее приобретение и оно поможет в решении проблем с атакой. Никак не уймутся слухи о переходе Промеса в английский клуб, но пока Куинси их отрицает и намерен остаться.
Как оказалось руководство и на этом не останавливается, поэтому рассматриваются новые кандидаты в Италии, а также есть возможность подписать хавбека Бельханда, выступающего из «Галатасарай».
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