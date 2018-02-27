Бита в руке - что это? Синдром дальнобойщика или возрождение национальной игры?

Есть несколько очевидных плюсов от занятий карельскими городками - игра на свежем воздухе, приятное общение с единомышленниками, развитие физической формы и стратегического мышления. Именно такие преимущества называли участники открытого турнира по народной игре - он прошел в Петрозаводске 24-25 февраля. Турнир проходит около 13-го лицея, на площадке собралась группа спортсменов, более пятидесяти человека, которые приехали из разных уголков Карелии. Соревнования проходили в личном и командном зачетах - семь мужских команд и пять женских.



Александр Черенок более десятилетия руководил Федерацией городошного спорта республики, он рассказывал, что в советское время собиралось по 20 команд. После перестройки, когда пропало финансирование, все рухнуло. Он отмечает, что сейчас количество игроков увеличивается, игра вызывает интерес, национальный элемент привлекает многих. Карельские городки несколько отличается от русских, Александр Петрович уверен, что кююккя проще. Однако, чтобы хорошо играть, нужны регулярные тренировки.



Победитель личного зачета прошлого турнира Павел Поляков рассказывает, что у них тренировки проходят каждую неделю. Сам он втянулся в игру с первого дня. В первую очередь три часа на свежем воздухе полезны для организма. Во-вторых, игра родине игры позволяет ощутить энергетику и ее истоки. Здесь и спорт, и азарт. Например, во время сбора рюх отлично прорабатываются мышцы пресса.



Уже на второй день соревнований был избран новый председатель Федерации городошного спорта - Евгений Каракин. От утверждает, что в кююккя главное - демократичность. Играть могут все желающие, ведь оборудование можно при желании сделать своими руками. В районах республики есть достаточно сильные команды, стаж игры которых насчитывает уже 10 лет.