Бита в руке - что это? Синдром дальнобойщика или возрождение национальной игры?

Республика Карелия >> Спорт >> 27.02.2018

Есть несколько очевидных плюсов от занятий карельскими городками - игра на свежем воздухе, приятное общение с единомышленниками, развитие физической формы и стратегического мышления. Именно такие преимущества называли участники открытого турнира по народной игре - он прошел в Петрозаводске 24-25 февраля. Турнир проходит около 13-го лицея, на площадке собралась группа спортсменов, более пятидесяти человека, которые приехали из разных уголков Карелии. Соревнования проходили в личном и командном зачетах - семь мужских команд и пять женских.

Александр Черенок более десятилетия руководил Федерацией городошного спорта республики, он рассказывал, что в советское время собиралось по 20 команд. После перестройки, когда пропало финансирование, все рухнуло. Он отмечает, что сейчас количество игроков увеличивается, игра вызывает интерес, национальный элемент привлекает многих. Карельские городки несколько отличается от русских, Александр Петрович уверен, что кююккя проще. Однако, чтобы хорошо играть, нужны регулярные тренировки.

Победитель личного зачета прошлого турнира Павел Поляков рассказывает, что у них тренировки проходят каждую неделю. Сам он втянулся в игру с первого дня. В первую очередь три часа на свежем воздухе полезны для организма. Во-вторых, игра родине игры позволяет ощутить энергетику и ее истоки. Здесь и спорт, и азарт. Например, во время сбора рюх отлично прорабатываются мышцы пресса.

Уже на второй день соревнований был избран новый председатель Федерации городошного спорта - Евгений Каракин. От утверждает, что в кююккя главное - демократичность. Играть могут все желающие, ведь оборудование можно при желании сделать своими руками. В районах республики есть достаточно сильные команды, стаж игры которых насчитывает уже 10 лет.





Рекомендуем по теме:

70 теннисистов приняли участие в турнире им. В. Авдейкова в Петрозаводске

150 детей приняли участие в фестивале дворового спорта в Архангельске

Между организациями и предприятиями Архангельска прошел турнир команд по настольному теннису

В НАО проходит региональный турнир по волейболу среди школьных команд

Соревнования по грэпплингу прошли в Архангельске

В Архангельске состоится благотворительный турнир по игре в нарды


Как провести стратификацию семян

На Арктический форум приедут 2,4 тыс. человек из 31 страны

На базе Устюженского АПК открывается новое молочное предприятие

Международный фестиваль творчества людей старшего поколения "Нам года – не беда" пройдет в Мурманске

Строительство городка "Сказка" в Мурманской области может затянуться

Последние новости мирового футбола в обзоре дня

Льготный тариф на электроэнергию введут для сельхозтоваропроизводителей НАО
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета