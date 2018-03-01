На соревнованиях по судомодельному спорту в Мурманске юные инженеры поведали о своих мечтах

Мурманская область >> Спорт >> 01.03.2018

В городе Мурманске закончились областные соревнования по судомодельному спорту. Были показаны впечатляющие результаты кропотливого и долгого труда. Маленькие инженеры тратят по нескольку месяцев на создание своих моделей.

В конкурсе поучаствовали 25 ребят от 6 до 16 лет. Это дети из Мурманска (центр допобразования «Лапландия»), Апатитов, Полярного. Каждая модель – это история не только сборки, но и ее прототипа. Есть сугубо выставочные экспонаты, а есть и те, которые протестируют на воде.

Участник из Апатитов Матвей Лапин представил свою модель под названием «Байкал» - транспортник, создан который в далеком 1848 году. Модель сделана из шпона, дерева, фанеры и штукатурки. Детали парусника Матвей сделал сам, на что ушло много усилий. Его экспонат стендовый, то есть плавать он не должен. Оценивать результат будут по многим критериям: точность выполнения, аккуратность, внешний вид, теоретические знания участника.

Некоторые модели прошли испытания в бассейне и демонстрировали свои ходовые качества. Еще несколько десятилетий назад многие увлекались судомоделированием, но понемногу интерес угас. Сейчас его вновь возрождают.

Участник из Мурманска Данил Шилов имеет амбициозные планы: в будущем он создаст радиоуправляемую подводную лодку, а еще лодку, которая будет делать карты дна самостоятельно. Мальчик учится в классе с инженерным уклоном. На соревнованиях он представил свою подлодку, что была спроектирована в 1935 году и принимала участие в войне и использовалась как учебная подлодка.

Победителей конкурса в 2-х категориях наградили дипломами. Первое место досталось мурманской команде.





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