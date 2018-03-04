В Североморске С. Шойгу открыл чемпионат ВМФ по хоккею с шайбой

Мурманская область >> Спорт >> 04.03.2018

Во время визита в Мурманскую область министр обороны России открыл чемпионат ВМФ по хоккею. В нем участвовали команды 4-х флотов.

Открытие  соревнования Военно-морского флота РФ – уникальное событие. На площадку в этот день вышли легендарные хоккеисты: Фетисов, Федоров, Касатонов, Каменский, Якушев. Все они - многократные обладатели десятков трофеев, всех, которые только есть в хоккее. Козырем этой команды Северного флота стал С. Шойгу, который также вышел на лед как игрок.

Министр обороны не был мальчиком для битья, и даже сделал дубль за свою команду. Капитан его команды "Легенды советского хоккея" В. Фетисов после матча заявил, что игра была круче, чем финал на Олимпийских играх. Самому хоккеисту выпала часть играть за полярным кругом первый раз в жизни, и ему очень понравилась обстановка, дух и природа Севера, располагающая к подвигам.

С. Шойгу за время матча сыграл за обе команды. На третий период хоккеисты вышли на лед в новых свитерах, а при счёте 7:6 ("звезды" вели), и поле окончания основного времени за 5 дополнительных минут министр реализовал буллит и свел игру к боевой ничьей 7:7. Для подобных встреч ничья является наиболее часто встречающимся результатом, который удовлетворяет обе стороны, но в этот раз игра оказалась более чем боевой и результативной, поэтому менее всего была похожа на мировую. 

Напомним, что в составе команды "звезд" помимо С. Шойгу играли чемпионы Олимпийских игр и мира по хоккею, звезды спорта, музыканты. Они признавались, что подобные игры в хоккей способны поднять моральный и боевой дух военных и гражданских, познакомить "звезд" с местами, в которых они никогда не были, открыть для себя новые возможности здоровья, оценить гостеприимность Севера.





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