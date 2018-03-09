В Коми проходит XVI республиканский сельский спортивный фестиваль

Республика Коми >> Спорт >> 09.03.2018

Сельский спортивный фестиваль стартовал сегодня в Микуни (Усть-Вымский район), и в первый же день определились первые обладатели наград. Были разыграны медали в стрельбе, лыжных гонках, гиревом спорте.

Борьба началась сразу после церемонии открытия. В борьбу вступили спортсмены на 4 площадках - стартовали соревнования по шахматам, волейболу, гиревому спорту и лыжным гонкам. На стадионе "Юбилейный" демонстрировали свое мастерство спортивные семьи – мамы бегали с коромыслами, дети показывали умение владеть клюшкой, папы пробовали запрягать лошадей.

В лыжных гонках победу в общекомандном зачете одержали гонщики Усть-Вымского района. "Серебро" досталось представителям Корткеросского района, "бронза" - команде Усть-Кулома.
В личном зачете среди женщин победу одержала местная жительница И. Костюченко, у мужчин победа досталась В. Каневу также из Усть-Вымского района.

В гиревом спорте в весовой категории до 63 кг у женщин 1-е место заняла А. Корепанова из Сысольского района, 2-е - удорчанка И. Шарова, 3-е – местная О. Зезегова.

В весовой группе от 63 кг победу праздновала Е. Архипова из сборной Усть-Вымского района, "серебро" досталось Т. Габовой из Корткероса, "бронза" – Я. Леушиной из Сыктывдина.

В пулевой стрельбе лучшей стала Е. Паршукова из Усть-Куломского района, второе место завоевала хозяйка Е. Ершова, третье – О. Домрачева из Койгородка.

Всех призеров и победителей наградили в торжественной обстановке.

Напомним, что всего в спортивном турнире примут участие около 400 спортсменов. Соревнования проходят увлекательно, но в напряженной борьбе. Министр физкультуры и спорта республики Н. Бережной, побывавший на открытии фестиваля, выразил надежду, что в этом году мероприятие станет таким же праздником для местных жителей и гостей, как это было всегда.





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