Харовский марафон собрал 250 лыжников

За победу в гонке, посвященной памяти С. Солохина, мастера спорта и уважаемого человека, сразились спортсмены шести регионов России. Открыл соревнования глава района С. Попов, а харовчане пришли поддержать земляков. Это была пятнадцатая, юбилейная гонка, к которой проявили интерес лыжники, которые ни разу здесь ранее не были. В 2018 г марафон собрал рекордное количество лыжников - 252.



Все лыжники преодолели 50 км трассу. Лучшим среди мужчин стал А. Бабичев (г. Переславль-Залесский), который прошел дистанцию за 2 часа 7 мин. Второе и третье места достались гостям из Ярославской области – М. Черезову и А. Смирнову. Волгожане также продемонстрировали неплохи результаты, но лучший из них - А. Аккуратов, по итогам гонки оказался только четвертым.



Но от многих признанных фаворитов удача отвернулась. А. Ббаичев, ставший абсолютным победителем Кубка Вологдамарафона рассказал, что пришлось немного поработать командой, чтобы получить отрыв на 45-ом км. На подъеме А. Смирнов немного отстал, и группа разорвалась, поэтому ребята остались втроем и хорошо сработали на финише, меняясь по очереди.



Среди женщин лучшей стала многократная чемпионка России, призер чемпионата мира Ю. Чекалева, чей результат не для кого не стал неожиданностью, абсолютным обладателем Кубка – О. Яковлева. На полумарафонской дистанции победу одержал Д. Воробьев (п. Васильевское).



Соревнования проводились в рамках Кубка, который также подходит к концу. Финальный забег лыжников пройдет в начале апреля. Спортсмены будут участвовать в командной эстафете. У желающих принять в нем участие на подготовку осталось две недели, и это не очень много, учитывая дистанцию.