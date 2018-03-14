Ставки на чемпионат мира по хоккею 2018: фавориты и аутсайдеры

Четвертого мая стартует восемьдесят второй ЧМ мира по хоккею с шайбой. В турнире примут участие шестнадцать лучших сборных планеты, в поединках которых и будет определен обладатель заветного трофея. Но кто является главным претендентом на золотые медали в этот раз? А кому на грядущем первенстве явно ничего не светит? Давайте разберемся.



Сборная России

Сборная Швеции

слабая форма накануне первенства;



тяжелый график или неудачный жребий в плей-офф;



идеальные кондиции основных конкурентов.



Сборная Канады

Другие фавориты

Немного об аутсайдерах

сборной Республики Корея, которая чудом стала вице-чемпионом первого дивизиона, оставив не у дел Казахстан;



сборной Австрии, желающей закрепиться в элите после победы в первом дивизионе;



сборным Белоруссии и Словакии, провалившим предыдущий ЧМ.

