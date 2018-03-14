Ставки на чемпионат мира по хоккею 2018: фавориты и аутсайдеры

>> Спорт >> 14.03.2018

Четвертого мая стартует восемьдесят второй ЧМ мира по хоккею с шайбой. В турнире примут участие шестнадцать лучших сборных планеты, в поединках которых и будет определен обладатель заветного трофея. Но кто является главным претендентом на золотые медали в этот раз? А кому на грядущем первенстве явно ничего не светит? Давайте разберемся.

Сборная России


С момента прихода на тренерский мостик «Красной машины» Олега Знарка она стабильно феерит на крупных состязаниях. И крайне редко возвращается с них без медалей. Чего только стоит грандиозное выступление на ЧМ-2014, где россияне не проиграли ни одного поединка и взяли золото. Правда, на последующих чемпионатах мира команда довольствовалась лишь серебром (2015) и дважды бронзой (2016 и 2017).

Теперь же, особенно после первого места на Олимпиаде в Пхенчхане, сборной России пора закрепить успех и на главном хоккейном турнире, где соберутся лучшие спортсмены планеты.

Сборная Швеции


Действующий чемпион отправится в Данию с одной целью – защита титула. «Три короны» традиционно сильно выступают на крупнейших международных форумах. И остановить их могут только несколько факторов:
  • слабая форма накануне первенства;
  • тяжелый график или неудачный жребий в плей-офф;
  • идеальные кондиции основных конкурентов.
Так что шведам вполне по силам вновь подняться на пьедестал. Ведь все сильнейшие игроки у команды, включая опытного Хенрика Лундквиста, молодого Вильяма Нюландера и безудержного Никласа Бекстрема остаются в строю.

Сборная Канады


Исторически сложилось так, что предпочитают канадцы делать ставки на Чемпионат мира по хоккею 2018 заранее с высокими коэффициентами ,так как едут на чм исключительно за наградами, что и происходит не первый год подряд. Любой другой результат для них попросту недопустим. Только за предыдущие три года подопечные Уилли Дежардена дважды возвращались с главного турнира планеты с золотом и еще раз с серебром. Причем в случае со вторым местом «Team Canada» уступила шведам лишь по буллитам. Такой результат говорит сам за себя.

Другие фавориты


Определенные шансы на успех имеют и остальные представители «большой шестерки». Речь идет о финнах, чехах и американцах. Первые не брали золото с 2011 года, а также довольствовались серебром в 2014 и 2016 годах. Сборная Чехии в последнее время тоже не блещет. Ее хоккеисты брали золотые медали в 2010 году, а потом дважды подряд занимали третье место. То есть, чехи не поднимались на пьедестал ЧМ с 2012 года. Также не лучшим образом в этом десятилетии показывают себя и спортсмены из США. Но у любой из этих команд есть шансы на медали.

Немного об аутсайдерах


А вот кому точно ничего не светит на грядущем состязании, так это:
  • сборной Республики Корея, которая чудом стала вице-чемпионом первого дивизиона, оставив не у дел Казахстан;
  • сборной Австрии, желающей закрепиться в элите после победы в первом дивизионе;
  • сборным Белоруссии и Словакии, провалившим предыдущий ЧМ.
Каждой из этих команд за счастье будет даже не выход в плей-офф, а сохранение прописки в высшем дивизионе.

Но важно помнить, что ситуация может немного поменяться накануне первенства. Ведь многое будет зависеть от формы лидеров каждой из команд и возможных изменений в составах.

Источник: Букмекерские конторы





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