В Карелии выбирают символ лыжного фестиваля "Зимние фонтаны"

На сайте "Петрозаводск спортивный" проводится голосование, по итогам которого выберут символ фестиваля "Зимние фонтаны 2019". Он ежегодно проводится на в карельской столице.



В 2017 г петрозаводчанам предложили 3 спортивных талисмана: снеговика, лося и лису. Долгое время в лидерах держался сохатый, но прошлый зимний сезон все равно прошел под знаком лисицы, которая победила. В 2018 г в выборах снова участвует персонаж МечтаЛось, который на этот раз борется со снеговиком Затейничем и Морским волком. Пока МечтаЛось снова в лидерах, но чем это закончилось в прошлый раз, все помнят.



Напомним, что в Петрозаводске есть давняя традиция – проходить маршрут под названием "Фонтаны". Так его называют в народе за несколько скважин на берегах реки Лососинки. Зимой потоки воды создают ледяные формы - фонтаны необычного вида. Этим фонтанам и решили посвятить целый лыжный фестиваль, который до 2013 г назвался конкурсом. Мероприятие проводится с декабря по март. У каждого участника есть электронная карточка, которая фиксирует его как участника в лыжной гонке, а организаторам это дает возможность отслеживать количество выходов на трассу. Привлекательность гонке добавляют завораживающие пейзажи зимнего леса и живописных тропинок, по которым проходят лыжные трассы, и чем больше их проходит участник, тем вероятность победить увеличивается.



25 марта активные любители лыж получат от организаторов фестиваля призы и сувениры, но с логотипом прошлого года. Героев на следующую зиму только начали выбирать, и отдать свой голос можно до 25 марта. Итоги объявят на празднике закрытия фестиваля "Зимние фонтаны".



Напомним, что по условиям конкурса можно голосовать не только за предложенные варианты, но и предлагать свои.