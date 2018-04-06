В Нарьян-Маре стартовал спортивный праздник "Северное сияние"

Это самый массовый праздник лыжных гонок к округе. Он носит имя Ивана Чупрова. Традиционно в празднике принимают участие 600-800 жителей Ненецкого округа. В 2017 г в личном и командном зачете соревнований участвовали 700 спортсменов. С прошлого года состязания дают возможность выполнить нормы ГТО по лыжным гонкам.



Соревнования пройдут на лыжной трассе тепличного комбината "Солнышко", организатор - спортшкола "Труд".



В программе сегодняшнего дня соревнований гонки в классическом стиле мужчин и женщин на 5 и 10 км. Также пройдут состязания школьников 5-11 классов.



Завтра спортсмены будут соревноваться в спринте, гонках свободным стилем, отдельные дистанции пройдут воспитанники детсадов и младшие школьники.



Несмотря на то, что соревнования стартовали сегодня, официальное торжественное открытие состоится завтра в 12:00.



8 апреля пройдут индивидуальные гонки – масстарт, и их результаты пойдут в зачет комплекса ГТО. Дистанция будет зависеть от возрастной категории участников – 2 - 30 км.



Награждение лучших состоится в актовом зале Ненецкого аграрно-экономического техникума 8 апреля.



Напомним, что "Северное сияние" ежегодно проводят в целях популяризации зимних видов спорта, подготовке спортрезерва Ненецкого округа, привлечения людей к регулярным занятиям спортом. Спортивные соревнования составлены так, что в них могут принять участие люди любого возраста, от детсадовского до пенсионного, в чем и заключается их главная идея.



Гонки носят имя Ивана Чупрова (1927-1996), автора спортклассификации по национальным видам спорта в Ненецком округе. В 1969 г он разработал правила и тогда же провел первый праздник "Северное сияние" в Нарьян-Маре. Позже игры стали ежегодным, а с 1999 г носят его имя.