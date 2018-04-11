Хибинский спортивный фестиваль собрал 7 тыс. участников

Мурманская область >> Спорт >> 11.04.2018

В Кировско-Апатитском районе закончился XVII Хибинский спортфестиваль, который в этом году посвятили 80-летию Мурманской области. Событие прошло под эгидой движения "ДРОЗД - детям России - здоровье, духовность образование", при поддержке "ФосАгро".

Во время фестиваля впервые состоялись городские соревнования "спортивный лабиринт" по мини-ориентированию: участники прошли заданный маршрут, отметили прохождение контрольных точек электронными чипами и изучили свои возможности и навыки в ориентировании на местности.

Фестиваль охватил 4 недели и объединил тысячи детей. С. Свинин, глава администрации г. Кировск, на закрытии мероприятия отметил, что организаторы отработали на 120%, а дети остались довольны не меньше.

Поддержка детского спорта, образования и патриотического воспитания, популяризация здорового образа жизни – всему уделяется много времени не только в регионе. Центры "ДРОЗД" работают везде, где есть филиалы компании.

17 лет проект "ДРОЗД" активно поддерживается компанией "ФосАгро," о чем рассказал В. Гильгенберг, замдиректора компании. В этом году в соревнованиях приняли участие 7,3 тыс. детей. Он приобрел особую масштабность. Например, в 2017 г участников было 6,4 тыс., в 2016 г - 5 тыс. Спортсмены  5-18 лет соревновались в 28 видах спорта, победители и призеры получили 800 комплектов медалей, 3 тыс. грамот, 400 кубков и 4,2 тыс. сладких призов.

Фестиваль охватил Кировско-Апатитского район, за месяц было проведено 100 мероприятий. Спортивные состязания проходили в спортшколах, спортивно-оздоровительных комплексах,  на стадионах, спортплощадках, трассах горнолыжного курорта, на базе учреждений среднего, дошкольного,  допобразования. Это самое массовое спортивное событие района.

 





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