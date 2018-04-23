220 велосипедистов открыли сезон в Череповце

Архангельская область >> Спорт >> 23.04.2018

Весенним велопробегом стартовали любители велоспорта, которые собрались у спорткомплекса "Юбилейный" в Череповце. Многие приехали семьями, чтобы приобщить детей к азарту, спорту, духу борьбы.

От "Юбилейного" велосипедисты проехали по нескольким улицам, а финишировали на пл. Металлургов. Дистанция оказалась не самая тяжелая и не самая длинная – 5 км. Спереди и сзади колонну сопровождали автомобили Госавтоинспекции.

В этот раз организаторы решили снизить возрастную планку и разрешили участвовать в велопробеге с 8 лет. Проблема была в том, что на проезжую часть разрешено выезжать только с 14 лет. Детей решили принять в велопробег только с родителями, чтобы они постоянно были под присмотром. Директор спортклуба Череповец И. Лысенко считает, что именно за счет детей может развиваться любовь к велопрогулкам и соревнованиям. С детства нужно прививать любовь к спорту, поэтому за пределами велопробега детей было оставить нельзя.

Также в 2018 г велосипедисты провели флешмоб на пл. Металлургов  - выстроились в модель велосипеда, у которого крутятся кольца. Крутящиеся кольца должны были изобразить велосипедисты, едущие по кругу. Эта идея принадлежала самим велолюбителям, которые утверждают, что в России ничего подобного пока не было.

Перед началом соревнований о правилах поведения на дороге рассказал инспектор отдела пропаганды ГИБДД А. Екимовская, и это был посыл в первую очередь детям, которые менее внимательны на дорогах, чем взрослые. Также со стартом велосезона присутствующих поздравила мэр Череповца Е. Авдеева.

Велопробег состоялся в рамках Дня здоровья под девизом "0?5?30", где 0- вредные привычки, 5 - порции фруктов и овощей, а 30 - количество минут физкультуры в сутки.





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