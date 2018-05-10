Кубок мэра города по боксу разыграли в Вологде

На турнир приехали 18 боксеров разных весовых категорий из Вологды и Ярославля. Каждой паре спортсменов предстояло провести всего один поединок.



Мероприятие состоялось во Дворце единоборств.



В соревнованиях приняли участие школьники, взрослые спортсмены, юноши и девушки. Многие спортсмены не знали, с кем им предстоит бороться, поэтому не могли подготовиться под конкретного соперника. Подготовку все вели по-разному. Кто-то не нагружал себя перед боем, кто-то усиливал нагрузку, увеличивал время тренировок.



Кубок мэра оспаривают два города, но матчи считаются межрегиональными, поскольку Ярославль расположен в Центральном регионе, Вологда - в Северо-Западном.



Председатель Федерации бокса Вологды А. Пшеничников считает, что ярославские спортсмены одни из сильнейших в России, поэтому можно сказать, что в Вологду съехались самые сильные боксеры.



Соревнования посвятили 73-й годовщине Победы в ВОв. Мэр Вологды в приветственном слове на открытии соревнований поблагодарил ветеранов за победу, за мирное небо. Турнир решили провести 9 мая, так как бокс - это спорт мужественных, также как воевали во время ВОв. Задача властей - привлекать молодежь к спорту и здоровому образу жизни, чтобы они росли достойными защитниками Отечества. Спорт - основа целеустремленного человека, который в состоянии постоять за себя, защитить своих близких и родных. Он дает уверенность в себе, без которой трудно обойтись.



В 8 боях 6 закончились победой вологодских спортсменов, поэтому Кубок Мэра остался в Вологде. Такой результат показал, что ярославские боксеры все-таки не самые сильные в России.



Спортсменов награждал мэр Вологды С. Воропанов.



Турнир будет проводиться и дальше, хотя его формат может быть немного изменен.



