Кубок мэра города по боксу разыграли в Вологде
На турнир приехали 18 боксеров разных весовых категорий из Вологды и Ярославля. Каждой паре спортсменов предстояло провести всего один поединок.
Мероприятие состоялось во Дворце единоборств.
В соревнованиях приняли участие школьники, взрослые спортсмены, юноши и девушки. Многие спортсмены не знали, с кем им предстоит бороться, поэтому не могли подготовиться под конкретного соперника. Подготовку все вели по-разному. Кто-то не нагружал себя перед боем, кто-то усиливал нагрузку, увеличивал время тренировок.
Кубок мэра оспаривают два города, но матчи считаются межрегиональными, поскольку Ярославль расположен в Центральном регионе, Вологда - в Северо-Западном.
Председатель Федерации бокса Вологды А. Пшеничников считает, что ярославские спортсмены одни из сильнейших в России, поэтому можно сказать, что в Вологду съехались самые сильные боксеры.
Соревнования посвятили 73-й годовщине Победы в ВОв. Мэр Вологды в приветственном слове на открытии соревнований поблагодарил ветеранов за победу, за мирное небо. Турнир решили провести 9 мая, так как бокс - это спорт мужественных, также как воевали во время ВОв. Задача властей - привлекать молодежь к спорту и здоровому образу жизни, чтобы они росли достойными защитниками Отечества. Спорт - основа целеустремленного человека, который в состоянии постоять за себя, защитить своих близких и родных. Он дает уверенность в себе, без которой трудно обойтись.
В 8 боях 6 закончились победой вологодских спортсменов, поэтому Кубок Мэра остался в Вологде. Такой результат показал, что ярославские боксеры все-таки не самые сильные в России.
Спортсменов награждал мэр Вологды С. Воропанов.
Турнир будет проводиться и дальше, хотя его формат может быть немного изменен.
Рекомендуем по теме:
Торговый дом Армении откроют в Архангельске
В Коми решили взяться за поддержку сельхозкооперации
12 млн руб. выделено на возмещение затрат по доставке продуктов в отдаленные поселения НАО
Онлайн казино: всегда выбирайте лучший вариант
В Северодвинске прошел профориентационный форум "Образование – Севмаш – Карьера"
В Нарьян-Маре прошел межрегиональный форум по правам человека в арктическом пространстве
Новый кинотеатр откроют в центре Нарьян-Мара