Кубок мэра города по боксу разыграли в Вологде

Вологодская область >> Спорт >> 10.05.2018

На турнир приехали 18 боксеров разных весовых категорий из Вологды и Ярославля. Каждой паре спортсменов предстояло провести всего один поединок.

Мероприятие состоялось во Дворце единоборств.

В соревнованиях приняли участие школьники, взрослые спортсмены,  юноши и девушки. Многие спортсмены не знали, с кем им предстоит бороться, поэтому не могли подготовиться под конкретного соперника. Подготовку все вели по-разному. Кто-то не нагружал себя перед боем, кто-то усиливал нагрузку, увеличивал время тренировок.

Кубок мэра оспаривают два города, но матчи считаются межрегиональными, поскольку Ярославль расположен в Центральном регионе, Вологда - в Северо-Западном.

Председатель Федерации бокса Вологды А. Пшеничников считает, что  ярославские спортсмены одни из сильнейших в России, поэтому можно сказать, что в Вологду съехались самые сильные боксеры. 

Соревнования посвятили 73-й годовщине Победы в ВОв. Мэр Вологды  в приветственном слове на открытии соревнований поблагодарил ветеранов за  победу, за мирное небо. Турнир решили провести 9 мая, так как бокс - это спорт мужественных, также как воевали  во время ВОв. Задача властей - привлекать молодежь к спорту и здоровому образу жизни, чтобы они росли достойными защитниками Отечества. Спорт - основа целеустремленного человека, который в состоянии постоять за себя, защитить своих близких и родных. Он дает уверенность в себе, без которой трудно обойтись. 

В 8 боях 6 закончились победой вологодских спортсменов, поэтому Кубок Мэра остался в Вологде. Такой результат показал, что ярославские боксеры все-таки не самые сильные в России.

Спортсменов награждал мэр Вологды С. Воропанов.

Турнир будет проводиться и дальше, хотя его формат может быть немного изменен.

 





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