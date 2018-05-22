Свыше 10 команд Сыктывкара приняли участие в конкурсе юных велосипедистов "Безопасное колесо"

На базе одной из школ города велосипедисты соревновались в знании правил дорожного движения, фигурном вождении, демонстрировали навыки первой медпомощи. На мероприятие пришел А. Лазарев, член Общественного совета городского УВД, который поприветствовал участников и пригласил их принять участие в акции "Велоночь 2018".



В 2017 г произошло 18 наездов на велосипедистов, среди них 8 с участием детей. В этом году в ДТП попал только один юный велосипедист, и напомнить о правилах ПДД и подвести итоги года среди ЮИД (Юных инспекторов движения), решил отдел ГИБДД, который каждый год перед летними каникулами проводит акцию-конкурс "Безопасное колесо". В этом году на соревнования заявилось 16 команд по 4 школьника 10-11 лет.



Начальник отдела пропаганды БДД ГИБДД Сыктывкара И. Рубцова рассказала, что в конкурсе участвуют и сами отряды ЮИД, которые проводят профилактическую работу среди сверстников внутри школ и центрах допобразования.



"Безопасное колесо" – это демонстрация навыков в фигурном вождении велосипеда, в движении по знакам, разметке. Это индивидуальные и командные теоретические экзамены. Юидовцы также показывают навыки оказания первой медицинской помощи на манекенах с условными повреждениями. Сначала это проверка теории, затем - практики – непрямого массажа сердца, перевязки ран на голени, фиксации поврежденного предплечья. Учитывая, что такие травмы могут встречаться в быту, знания и умения могут пригодиться не только на дороге.



Победившая команда представит Сыктывкар на соревновании республиканского уровня, которое пройдет в сентябре, а 12 июня юные велосипедисты и их родители смогут принять участие в "Велоночи", стартующей одновременно в Ухте, Сыктывкаре, Вологде в 20.00.