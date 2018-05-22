Свыше 10 команд Сыктывкара приняли участие в конкурсе юных велосипедистов "Безопасное колесо"

Республика Коми >> Спорт >> 22.05.2018

На базе одной из школ города велосипедисты соревновались в знании правил дорожного движения, фигурном вождении,  демонстрировали навыки первой медпомощи. На мероприятие пришел А. Лазарев, член Общественного совета городского УВД, который поприветствовал участников и пригласил их принять участие в акции "Велоночь 2018".

В 2017 г произошло 18 наездов на велосипедистов, среди них 8 с участием детей. В этом году в ДТП попал только один юный велосипедист, и напомнить о правилах ПДД и подвести итоги года среди ЮИД (Юных инспекторов движения), решил отдел ГИБДД, который каждый год перед летними каникулами проводит акцию-конкурс "Безопасное колесо". В этом году на соревнования заявилось 16 команд по 4 школьника 10-11 лет.

Начальник отдела пропаганды БДД ГИБДД Сыктывкара И. Рубцова рассказала, что в конкурсе участвуют и сами отряды ЮИД, которые проводят профилактическую работу среди сверстников внутри школ и центрах допобразования.  

"Безопасное колесо" – это демонстрация навыков в фигурном вождении велосипеда, в движении по знакам, разметке. Это индивидуальные и командные теоретические экзамены. Юидовцы также показывают навыки оказания первой медицинской помощи на манекенах с условными повреждениями. Сначала это проверка теории,  затем - практики – непрямого массажа сердца, перевязки ран на голени, фиксации поврежденного предплечья. Учитывая, что такие травмы могут встречаться в быту, знания и умения могут пригодиться не только на дороге.

Победившая команда представит Сыктывкар на соревновании республиканского уровня, которое пройдет в сентябре, а 12 июня  юные велосипедисты и их родители смогут принять участие в "Велоночи", стартующей одновременно в Ухте, Сыктывкаре, Вологде в 20.00.





Рекомендуем по теме:

220 велосипедистов открыли сезон в Череповце

10 команд сразились в Сыктывкаре за лучший рисунок на снегу

Конкурс "Зигзаг удачи" собрал 35 семей-команд в столице Коми

Летний сезон в Череповце начался ливнем и велопробегом

В Мурманске проходит детский международный турнир по хоккею с мячом

В Североморске детей учили правилам поведения на дорогах


"Дачный сезон 2018" открыл череду сельхозярмарок к Вологде

"Птичье молоко" с водорослями появилось на прилавках Архангельска

Ненецкие общины хотят получать бюджетные гранты

Сыктывкарский клуб "Новая генерация" коллективно сходил в кино на "Тренера"

1,5 тыс. туристов приедут в Архангельск на круизных лайнерах

379 га в Вологодской области занимают мусорные свалки

40 человек из НАО поехали на Международную выставкау "Сокровища Севера. Мастера и художники России 2018"
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета