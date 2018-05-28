Плавательный комплекс открылся в Череповце

Торжество по случаю открытия бассейна в фосфорном комплексе прошло в преддверии Дня химика. Современный плавательный комплекс имеет 5 дорожек по 20 м, глубина - 2 м.



Во время строительства использовались новейшие технологии, о чем рассказала архитектор АО "Апатит" А. Смирнова. Систему водоподготовки улучшили, поэтому работает переливной и грязевой лотки, что особенно удобно в эксплуатации, так как грязь в бассейн не попадает и не собирается на дорожках. Также был использован специальный пластик, который позволил отказаться от работ по укладке плитки. Это существенно сэкономило время на отделочные работы. Покрытие удобно мыть, чистить, оно имеет противогрибковое покрытие, поэтому от влажности на нем не появляются черные грибковые пятна. Еще одной особенностью бассейна является навесная чаша, а в подвале ее можно увидеть снизу, что облегчает эксплуатацию.



Благодаря современным технологиям удалось уложиться в рекордно короткие сроки строительства, а всего на работы понадобилось чуть больше года. В оставшееся до сдачи в эксплуатацию время, объект тестировали, на что ушло 2 месяца.



Мэр Череповца Е. Авдеева подчеркнула, что открытие бассейна - демонстрация отношения компании к своим сотрудникам. Приоритет для химиков - люди. Гендиректор АО "Апатит" М. Рыбников выразил надежду, что в ближайшее время работники завода установят новые рекорды в плавании в заводской спартакиаде.



М. Рыбников отметил, что социальная сфера предприятия активно развивается. Плавание - один из любимых видов спорта на заводе, поэтому новый бассейн пустовать не будет. Он будет не последним, который получат горожане. В настоящее время идет строительство еще одного в химико-технологическом колледже Череповца.