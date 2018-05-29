В трех местах Карелии впервые прошли соревнования по чистобегу

Чистобег - двоеборье, включающее бег и сбор мусора.



Министерство по делам молодежи республики учредило Кубок "Чистая Карелия", а Карельская общественная организация "Велодвижение Карелии" поддержала проект.



В чистобеге участвовали жители Олонца, Петрозаводска, с. Деревянное. В рамках командных соревнований протестирован новый формат субботника под водой на Ключевском карьере, р. Неглинка.



Разминку перед соревнованиями провели в начале мая. В состязаниях решили применить в названии слово "плоггинг" ("чистобег"), но в отличие от Швеции, в России приходится нагибаться и подбирать мусор чаще, поэтому в программу решили включить мастер-класс А. Купрякова, тренера по лечебной физкультуре, создателя новейшего способа сбора мусора Green Workout (Белоруссия). Он провел 3 мастер-класса и показал специальные упражнения, позволяющие добиться эффективности в чистобеге: выпад, челночный бег, различные разгибания после выпада, отличающиеся для женщин и мужчин.



Соревнования проводились в командном и личном зачетах. Победителем в Петрозаводске стал команда автотранспортного техникума. За 45 мин. она собрала в Лососинском парке мусора на 48 мешков. В Петрозаводске "чистые бегуны" убрали мусор в 9 парках.



Индивидуальная гонка завершилась победой в номинациях: "Лучшая история", "Самое большое количество мусора", "Лучшее фото", "Самая длинная дистанция", "Лучшая находка", "Самый высокий темп". Самостоятельные бегуны записывали маршруты при помощи трекера "Авионикус", отправляя видео- и фото об экопробежке в соцсети.



А. Неровная, координатор "Чистых игр" Карелии, считает, что чистобег в республике приживется. Он может стать полноценным видом спорта, а его преимуществом является возможность участия любого человека.