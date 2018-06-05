В Архангельске стартовал финал региональных "Президентских спортивных игр"

4 команды из школ Поморья начали борьбу за звание лучших. Победитель представит регион на всероссийском финале. Мероприятие проводится в Центре развития массового спорта "Норд Арена" в Архангельске.



В каждую команду вошли по 20 человек: 10 девочек и 10 парней. Это команды из Архангельска, Вельского, Приморского районов, Северодвинска. В каждой команде только представители одной школы. Три дня им предстоит проходить настоящий спортмарафон: соревнования по баскетболу, шашкам, легкой атлетике, плаванию, настольному теннису.



В отборочном туре игр приняли участие 15,5 тыс. школьников, поэтому попасть в финал турнира смогли только лучшие из лучших. Это отметил в своей поздравительной речи к участникам турнира министр образования Архангельской области С. Котлов и замруководителя агентства по спорту Н. Тельтевская.



Цель турнира - пропаганда здорового образа жизни, приобщение к физической культуре и спорту детей и подростков. Спорт должен стать неотъемлемой частью жизни каждого подростка, и это позволит быть физически крепкими, морально устойчивыми и уверенными в себе.



Соревнования завершатся завтра, и тогда же станет известно название команды-победителя. Постараться стать победителем ребята хотят и потому, что финал Всероссийских игр пройдет во всероссийском центре "Орленок", в который попасть практически невозможно. Путевку туда можно только заслужить, и у северян такая возможность появилась.



Как признаются сами ребята, они решили участвовать в турнире, потому что хотят приобрести новых друзей, увидеть новые города, доказать, что именно их школа лучшая.



Справка. "Президентские спортивные игры" состоят из 5 видов спорта, в которых нужно задействовать не только физическую, но и интеллектуальную силу.