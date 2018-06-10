Для сыктывкарцев будут проводить бесплатные спортивные тренировки

Республика Коми >> Спорт >> 10.06.2018

Занятия будут проводиться по 7 видам спорта. С 11 июня стартуют первые тренировки, а в конце июня могут появиться еще 2 направления, которые в Сыктывкаре еще ни разу не преподавались.

Завтра сыктывкарцы могут приходить на уроки по волейболу, мини-футболу, настольному теннису, футболу, флорболу, кроссфиту, легкой атлетике, а позже к ним добавятся армрестлинг и регби. Плюс занятий в том, что они проводятся на разных площадках города, чтобы сделать их посещение максимально удобными для жителей всех районов. На портале Центра спортивных мероприятий города можно ознакомиться с расписанием занятий и площадками. 

Горожан обеспечат спортивным инвентарем, проконсультируют инструкторы, и даже при нехватке опыта и знаний у каждого будет шанс попробовать себя в чем-то новом. Инструкторы будут работать все лето на бесплатной основе. При появлении новых специалистов ассортимент видов спорта может расшириться.

Занимается новым проектом Центр спортивных мероприятий Сыктывкара, который поставил себе цель – сделать местных жителей всех возрастов более здоровыми, активными, подтянутыми и востребованными. Людям пытаются предложить альтернативу посиделкам дома у телевизора. Человека очень трудно выдернуть из привычной зоны комфорта, поэтому спорт решили приблизить к человеку. Именно поэтому спортплощадки будут находиться поближе с жилым районам, чтобы до них можно было дойти, а не доехать.

Совместные занятия спортом – это не только способ с пользой проводить свободное время. Это дает возможность общения с новыми людьми, получения новой информации в непринужденной атмосфере. На занятия спортом можно ходить всей семьей, что тоже немаловажно, учитывая, что родители на своем примере могут подать пример подрастающему поколению.

 





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