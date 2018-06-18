В Коми построят крупнейший в истории региона ледовый стадион

Республика Коми >> Спорт >> 18.06.2018

Власти республики утвердили дорожную карту реализации крупнейшего проекта по строительству ледовой арены, где в 2021 г. будут проводиться матчи чемпионата мира по хоккею.

Всестороннее развитие инфраструктуры спорта муниципального и областного уровня – поручение главы региона С. Гапликова. Это важный проект, который осуществляется в честь 100-летия Коми, а проведение чемпиона мира по хоккею – важная часть празднований.

На республике и Сыктывкаре лежит большая ответственность, так как они взяли на себя обязательство на высоком уровне провести турнир. С местом строительства  еще не определились, но Гапликов отметил, что это точно не будет поле стадиона, которое сейчас используется как запасное. Но там тоже будут наводить порядок, чтобы можно было проводить массовые мероприятия, заниматься спортом.

В настоящее время предлагают несколько вариантов размещения ледовой арены, но выбор будет за проектировщиками, так как должно быть учтено много факторов, в том числе доступная среда, дорожная развозка, места под парковки.

Дорожная карта подписана, проектно-сметная документация в разработке, после чего ее оценку сделает экспертиза. По этой причине сейчас нельзя назвать даже приблизительную стоимость сметы.

Ледовая арена станет многофункциональным центром круглогодичной работы. Здесь можно будет проводить турниры по хоккею, шорт-треку, фигурному катанию. На постоянной основе будут тренироваться фигуристы, конькобежцы, другие спортсмены. Также во дворце  обустроят залы без льда для баскетбола, бокса, волейбола, футбола, художественной гимнастики.

Ледовый дворец сможет выполнять роль первого в республике экспо-центра, необходимого для проведения  ВДНХ, выставочных мероприятий разного профиля.





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