"Рождественская регата" прошла на берегу Северной Двины

"Рождественская регата" традиционно открывает сезон зимнего парусного спорта. В этом году и в начале следующего ожидается много тематических событий, в феврале Архангельск примет Чемпионат России, в январе пройдет чемпионат области, который определит тех, кто примет участие в Чемпионате страны.



В "Рождественской регате" принимали участие около 20 виндсерферов и сноукайтеров. Яркие паруса на льдах Северной Двины на фоне пасмурного неба были не очень хорошо заметны, потому что погода подвела – шел снег и видимость была далека от идеальной.



Сноукайтеристам пришлось стартовать вслепую, а от мокрых хлопьев не спасали даже очки. Увидеть впереди соперника было большой проблемой, и только яркое пятно впереди говорило о том, что впереди кто-то есть. Параллельно гонка началась и у виндсерферов. Особенно тяжело пришлось девочкам, потому что спортсменкам приходилось навешивать на себя тяжелый 20-килограммовый инвентарь (хотя в идеале именно он должен тянуть за собой человека) и передвигаться в условиях плохой видимости.



Участники признавалось, что так как старт в этом году первый, они еще не набрали сил, не проснулись от летней спячки, а снегопад только усугубил ситуацию. На высокие результаты можно было не рассчитывать. Кроме того, река покрылась хорошим слоем льда тоже относительно недавно. Главное для ребят было дойти до финиша, и тот, у кого физическая подготовка оказалась лучше, стал победителем.

Итог гонки обычно зависит не только от погоды, но и от сил спортсмена. Справиться с парусом - это задача физически сложная, а если дует ветер и идет снег – сложная вдвойне. Первая задача - удержать парус, и только потом - проехать круг.

