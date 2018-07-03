В Нарьян-Маре прошел самый северный турнир скейтбордистов

На состязание пригласили архангельского скейтера Е. Грабовского в качестве тренера, который приехал с лучшими скейтбордистами России. Посмотреть на своих детей пришли и их родители, которые хоть и не одобряют любой экстрим, но рады, что у ребят есть цель и хоть какие-то увлечения.



В соревнованиях приняли участие более 10 участников. Экстремальный спорт в Заполярье востребован, но мест для занятий мало. Именно поэтому любые подобные соревнования имеют особое значение для развития направления. Тренерские выступления дают возможность выучить трюки. Это хорошо, потому что когда обучаешься сам, многое делаешь неправильно и на это могут уйти годы.



На соревнованиях разыграли 4 скейтборда и толстовки. Некоторые райдеров оставили местным ребятам свои кроссовки, так как у них проблемы с поиском хорошей обуви, в НАО ее невозможно найти.



Напомним, что в Архангельске также развивают скейтбординг, а скоро будет официально зарегистрирована Федерация скейтбординга Архангельской области, которая дает толчок развитию направления.