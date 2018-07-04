7 июля в Воркуте откроют фан-зону

Республика Коми >> Спорт >> 04.07.2018

"МОRОШКА OPEN AIR" в Воркуте плавно перетечет в фан-зону, где можно будет увидеть игру России и Хорватии в рамках 1/4 чемпионата мира по футболу.

Решение создать фан-зону принято мэром Воркуты И. Гурьевым после выступления футбольной сборной на мундиале.

Игра будет проходить в Сочи и начнется в 21:00. Трансляция начнется на новой сцене Аллеи пионеров с помощью проектора после танцевально-развлекательной вечеринки "МОRОШКА OPEN AIR".

Советник мэра А. Литвинов считает, что на улице любые мероприятия хороши, особенно когда они разнообразные - мини-концерты, дискотеки, конкурсы. По случаю проведения мундиаля в программе задействуют и футбольную тематику. В качестве призов участники конкурса получат фирменные футбольные мячи с логотипом чемпионата мира.

Днем развлекательная программа больше будет рассчитана на родителей и их детей, пенсионеров, а вечером ? на молодежь. С 20:00 на Аллее пионеров ждут любителей футбола.

Напомним, что танцевальный развлекательный проект "Морошка" стартовал 30 июня.





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