Ледовый дворец в Кировске построят к третьему кварталу 2019 г.

Архангельская область >> Спорт >> 12.07.2018

Строительство объекта началось в 2017 г. Спортивно-оздоровительный центр с искусственным льдом в центре Кировска призван полностью решить проблему обеспечения жителей города спортивной инфраструктурой.

Глава администрации С. Свинин сообщил, что в настоящий момент на территории ледовой арены полностью проложены все коммуникации, идет строительство фундамента.

В ледовом дворце можно будет заниматься самостоятельно, беря в прокат оборудование, будут залы для хореографии, общефизической подготовки, зал для аэробики. Здесь установят современную систему безопасности. Помимо спортивной оставляющей дворец будет выполнять функции концертной площадки и станет местом проведения различных праздничных и выставочных мероприятии. Сейчас в городе нет ни одной подобной многофункциональной площадки.

Строительством ледового дворца занимается ЗАО "МНК-групп" из Санкт-Петербурга. На возведение объекта ей понадобится всего около года. Пока все работы ведутся в соответствии с графиком, поэтому осенью 2019 г. ледовый дворец будет сдан в эксплуатацию.





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