В фестивале силовых видов спорта "Сила Заполярья" приняли участие около 100 спортсменов
Это был уже третий фестиваль "Сила Заполярья", который проходил на открытом воздухе и собрал лучших спортсменов-любителей НАО в Нарьян-Маре.
Победителей определяли в 5 категориях. П. Пластов стал лучшим в двух состязаниях – армлифтинге и подъеме на бицепс. Лучшим в жиме лежа стал С. Ермолин, армрестлинге – Г. Сергеев, кроссхите – В. Левищенко.
Помимо спортивной программы для гостей на сцене выступали творческие коллективы, были организованы показательные шоу по ненецкой борьбе, организована танцевальная фитнес площадка.
"Сила Заполярья" в этом году посвящена 89-летию образования НАО, Году оленеводства в округе. Фестиваль организован при помощи финансовой поддержки Фонда президентских грантов. Организатором соревнования стало общественное движение НАО "За здоровый образ жизни", которое получило финподдержку Фонда в рамках конкурса грантов 352 тыс. руб.
Фестиваль проводился на главной городской площади Марад’ сей, которая во время Чемпионата мира по футболу была главной фан-зоной Ненецкого округа.
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