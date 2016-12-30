Мэр Северодвинска провел встречу с ветеранами спорта

Мэр Северодвинска М. Гмырин провел встречу с известными ветеранами физкультуры и спорта. Обстановка встречи была домашняя, за чашечкой чая, а главной темой разговора стало прошлое и будущее спорта города.



Гмырин отметил, что история спорта создавалась присутствующими. Появляются новые имена, и им есть с кого брать пример. Много внимания уделяется сегодня укреплению материальной, технической базы спортивных учреждений и сооружений, открываются новые объекты спортивной инфраструктуры.



М. Гмырин предложил присутствующим побывать на них, встретиться с молодежью ДЮСШ, рассказать ребятам об истории спорта в городе, поделиться опытом. С. Видлога, начальник отдела физкультуры и спорта в горадминистрации, запланировал поездки на первый квартал 2017 г. Также на будущий год планируют создать программу, в рамках которой можно задействовать ветеранов спорта в общественной и спортивной жизни города. Спортсмены не против снова окунуться в активную жизнь, так как на пенсии свободного времени много и хочется распорядиться им правильно.



Ветераны сорта, как и должно быть, оказались людьми крепкими и закаленными. Они активно продолжают заниматься физкультурой и сейчас занимаются судейством и принимают участие в состязаниях вопреки преклонному возрасту. В. Петров участвовал в международном турнире по теннису, откуда вернулся с серебром. Этот случай не единичный.



Ветеранов часто приглашают принять участие в качестве почетных гостей или судей спортивных мероприятий, в основном детских и юношеских. Они с удовольствием делятся опытом и рассказывают о том, чего нигде прочитать нельзя.



Так как встреча состоялась накануне Нового Года, ветеранов не могли отпустить без подарков, поэтому каждый получил по сладкому сюрпризу.