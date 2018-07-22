В Северодвинске проходит чемпионат по картингу

Архангельская область >> Спорт >> 22.07.2018

Турнир проходит сегодня на площади Победы. Он любительский. Сначала проводятся свободные заезды для всех, позже начнутся заезды представительниц прекрасного пола, а потом на трассу выедут новички, а завершат программу умелые гонщики.

Победителей чемпионата ждут ценные призы, а в перерывах разыгрываются подарки от спонсоров мероприятия.

Участник, который выиграет во всех турнирах, получит приз от гонщика "Формулы 1", предстающего Россию. Его имя не сообщают, чтобы для победителя это стало настоящим сюрпризом.

В последнее время интерес к картингу вырос, что многие связывают с началом проведения в России этапов гонки "Формулы 1" в Сочи. Их начали проводить с 2014 г., и с того момента в стране не только наблюдается повешение интереса к мировой серии гонок, но и картингу в целом, причем не только со стороны мужчин. В северных городах слишком мало времени для проведения гонок, поэтому любую возможность и подходящую погоду стараются использовать на полную силу для турниров по картингу для детей и взрослых.





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