В Никольске завершается капремонт стадиона ДЮСШ

Вологодская область >> Спорт >> 23.07.2018

Стадион стал первым из 14 спортсооружений, чей ремонт и строительство финансируется по Стратегии развития Вологодской области до 2030 г.

Первый стадион в Никольске построен в 1939 г., и последний ремонт в нем провели в 2003 г. Решение о капремонте принято в прошлом году. Губернатор области О. Кувшинников поручил  заместителю О. Васильеву и руководству Департамента внутренней политики провести оценку потребности строительства бассейнов и крытых хоккейных площадок, открытых коробок во всех районах. На ремонт стадиона Никольска выделали 4,8 млн руб.

В июне на стадионе снесли старые трибуны, на поле снят верхний слой грунта. Работники ДЮСШ своими силами разобрали старый забор, судейский домик, выкосили траву по периметру стадиона, очистили канавы вокруг стадиона, вырубили кустарники, подлесок. В середине июля смонтировали каркас одной трибуны, проводят отделочные работы в новом судейском домике. Футбольное поле подсыпали щебнем и песком, частично уложили грунт. Коррективы в ход работ вносит дождливая погода.





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