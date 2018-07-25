Кубок Мурманской области по мотокроссу разыграли в Мончегорске

Мурманская область >> Спорт >> 25.07.2018

На трассе спортивно-технического клуба "Мото-Экстрим" прошли соревнования на Кубок среди молодежи по мотокроссу, посвященные Дню металлурга.

Жаркая погода, с большим количеством пыли ухудшающей видимость, не помешала 35 спортсменам. Участвовали в сосязаниях мотокроссмены 6-63 лет из Кировска, Мончегорска, Оленегорска, Заполярного, Полярных Зорей, Ревды, Кандалакши. Они представляли мотоциклы классов с объемом двигателей 65, 85,50  кубических см, "Юниоры", CZ, ОPEN и ОPEN-2. В подготовке помогла Кольская ГМК.

Мончегорская трасса считается лучшей в области, поэтому на ней проходили молодежные этапы Чемпионата России. Она имеет сертификат мотоциклетной федерацией России. Именно поэтому в таких условиях не могут не вырасти профессионалы своего дела. В Мончегорске очень сильные спортсмены.

Гонки решили приурочить к Дню металлурга, поскольку и в профессии металлурга, и в профессии мотогогонщика нужен настоящий жесткий характер и стальные нервы. Северяне такими являются по определению, а представители этих двух профессии особенно.





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