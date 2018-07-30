IX Фестиваль по пляжному волейболу прошел в Архангельске

Архангельская область >> Спорт >> 30.07.2018

На набережной Северной Двины прошел фестиваль по пляжному волейболу. К мероприятию готовились долгие месяцы, в результате чего удалось создать спортивный праздник для местных жителей. Активность проявили спортсмены, спонсоры, которым именно в этом году почему-то захотелось наградить призами не только спортсменов, но и зрителей.

Пресс-служба администрации города сообщила, что в этом году горожане решили участвовать в играх семьями. Всего в играх были заявлены 100 команд по пляжному волейболу, предстающие 20 городов России. Заявки подавали маститые спортсмены с детьми и новички.

Многие из них в разные годы приходили на фестиваль в качестве зрителей и вообще не умели играть в пляжный волейбол. Но занимаясь по выходным, удалось достичь нужного уровня мастерства, чтобы иметь возможность принять участие в фестивале теперь уже в качестве участника, и привлечь к этому семью.

Помимо спортивной составляющей гостей ждала большая развлекательная программа, концерты, беспроигрышные лотереи, викторины и соревнования.





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