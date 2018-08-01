В Архангельске 5 августа пройдет дрифт-шоу

Архангельская область >> Спорт >> 01.08.2018

В Архангельске соберутся любители скорости и адреналина на дрифт-шоу у торгового центра "Макси". На мероприятие приедут гонщики из Санкт-Петербурга, которые покажут максимальные скорости техники прохождения поворотов. Гости увидят выступления любителей и автоспортсменов, показательные выступления спасательной службы, а всем желающим предложат проехаться в дрифт-такси в качестве пассажира. Спонсор мероприятия - Tele2. Она организует онлайн-парк, где можно будет сесть за руль в виртуальной реальности.

Напомним, что подобные мероприятия проводятся во многих городах и сопряжены с определенными неудобствами местного населения, которым приходиться слушать гул и рев моторов с утра до вечера. В Архангельске жители близлежащих домов готовы терпеть это один день, но именно у "Макси" собираются и местные любители дрифта, которые ночными "покатушки" выводят из себя жителей соседних домов. В ситуацию пришлось вмешаться губернатору Поморья, но и он полностью вопрос не решил.

Напомним, что под Архангельском месяц назад прошла "Формула 29", на которой тысячи архангелогородцев, жителей Новодвинска и Северодвинска приехали, чтобы оценить работу местных мастеров, делающих из легковушек дорожных монстров.





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