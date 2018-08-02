За 3 млн руб. в Апатитах построят хоккейную площадку

Мурманская область >> Спорт >> 02.08.2018

В рамках конкурсного отбора в городе реализуется проект поддержки местных инициатив по модернизации и благоустройству хоккейного корта спортшколы "Юность".

Уже проведены подготовительные работы по демонтажу недостроенного здания вблизи объекта, идет установка нового ограждения.

По итогам аукциона определили подрядчика для работ по модернизации хоккейного корта - компанию "Мастерфайбр-Мурманск". Она подучила право на муниципальный контракт на 3 млн. руб. Он заключен 30 июля, а работы должны быть окончены к 27 августа.

Напомним, что хоккей для северного города – самая популярная командная игра. В Апатитах ее стараются продвигать на всех уровнях, для взрослых, подростков, детей. Но площадок не хватает, а те что есть, работают практически без перерывов, и каждый час там расписан с раннего утра до позднего вечера. Многие ледовые площадки не только хоккейные, поэтому на них занимаются фигурным катанием, конькобежным спортом и мн. др. Новая хоккейная площадка даст больше шансов заниматься именно хоккеем.





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