Центр спортивной гимнастики откроется в Петрозаводске в сентябре
Зампредседателя Совбеза РФ Р. Нургалиев побывал в Карелии на стройке спортцентра. Его строительство ведется в районе старой спортшколы. В конце сентября учреждение примет первых юных спортсменов.
Здесь уже можно увидеть раздевалки, пункты охраны, тренерские комнаты, тренажерный и спортивный залы. В раздевалках есть душ, сауна, массажный кабинет.
В настоящий момент идет монтаж теплых полов, а полностью напольное покрытие будет готово через неделю. До 20 августа строительные работы должны быть завершены, а в центр приедут специалисты для монтажа техники и оборудования. Нургалиев уточнил, что для монтажа нужно 20 дней, хотя лучше взять время с запасом. Главное – подключиться коммуникациям, сделать шкафчики, массажные кабинеты, душ, мойки. На все это деньги выделены, поэтому их нужно освоить в срок.
Инфраструктура спортцентра полностью профинансирована, также как ремонт дорог, организация парковки и спил мешающих деревьев. Осталось решить вопрос с ограждением, поскольку оно должно отвечать определенным требованиям, а на это пока денег нет. Без ограждения центр не пройдет лицензирование.
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