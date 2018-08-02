Центр спортивной гимнастики откроется в Петрозаводске в сентябре

Зампредседателя Совбеза РФ Р. Нургалиев побывал в Карелии на стройке спортцентра. Его строительство ведется в районе старой спортшколы. В конце сентября учреждение примет первых юных спортсменов.



Здесь уже можно увидеть раздевалки, пункты охраны, тренерские комнаты, тренажерный и спортивный залы. В раздевалках есть душ, сауна, массажный кабинет.



В настоящий момент идет монтаж теплых полов, а полностью напольное покрытие будет готово через неделю. До 20 августа строительные работы должны быть завершены, а в центр приедут специалисты для монтажа техники и оборудования. Нургалиев уточнил, что для монтажа нужно 20 дней, хотя лучше взять время с запасом. Главное – подключиться коммуникациям, сделать шкафчики, массажные кабинеты, душ, мойки. На все это деньги выделены, поэтому их нужно освоить в срок.



Инфраструктура спортцентра полностью профинансирована, также как ремонт дорог, организация парковки и спил мешающих деревьев. Осталось решить вопрос с ограждением, поскольку оно должно отвечать определенным требованиям, а на это пока денег нет. Без ограждения центр не пройдет лицензирование.