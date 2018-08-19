В Мурманске состоялся заплыв через Кольский залив

В городе стартовала подготовка к фестивалю "Гольфстрим". Началась она с пробного заплыва через Кольский залив в районе Кольского моста.



Обязательное мероприятие проводят с целью отработки взаимодействия служб обеспечения безопасности спортсменов. Каждый участник заплыва сопровождается лодкой со спасателями. В обеспечении безопасности участников принимают участие различные службы, и пробный заплыв был, скорее, репетицией их слаженных действий, чем тренировкой для пловцов.



Участники заплыва – спортсмены и профессионалы, которые готовые к непростым суровым условиям залива. Среди пловцов есть не только представители РФ, но и граждане 5 иностранных государств, поэтому обеспечить им безопасность – главная задача организаторов. Пока полный состав участников не определен.



Напомним, что культурно-спортивный праздник "Гольфстрим" пройдет 8 сентября. В этом году в его программе 14 видов спорта, но самым зрелищным традиционно считается заплыв через Кольский залив. Мероприятие ежегодно собирается несколько тысяч зрителей.