"Новая генерация" осталась без лицензии

Республика Коми >> Спорт >> 21.08.2018

Чтобы и дальше участвовать в чемпионате России по мини-футболу, сыктывкарскому клубу нужно заплатить членский взнос в 5 млн руб., которых у клуба нет.

Президент Федерации футбола Коми Д. Шатохин по этому поводу только разводит руками. Футбольный клуб уже внес часть членских взносов, но ему все равно отказали в лицензии, так как для получения лицензии сумма должна быть внесена полностью. Но 5 млн руб. – это 10% стоимости всего клубного бюджета.

Если ранее у "Новой генерации" была отсрочка платежа, а членские взносы можно было вносились частями, в этом году ситуация изменилась. В прошедшем сезоне многие клубы с участия в чемпионате снялись, поэтому в Ассоциации мини-футбола решили ввести новое правило уплаты суммы взносов целиком, не беря во внимание тот факт, что почти у всех клубов могут возникнуть с этим проблемы.

25 августа клуб подаст апелляцию об отсрочке, и в Федерации футбола республики, и в "Новой генерации" очень надеются решение вопроса в свою пользу, иначе Сыктывкар останется без большого мини-футбола.





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