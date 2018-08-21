"Новая генерация" осталась без лицензии
Чтобы и дальше участвовать в чемпионате России по мини-футболу, сыктывкарскому клубу нужно заплатить членский взнос в 5 млн руб., которых у клуба нет.
Президент Федерации футбола Коми Д. Шатохин по этому поводу только разводит руками. Футбольный клуб уже внес часть членских взносов, но ему все равно отказали в лицензии, так как для получения лицензии сумма должна быть внесена полностью. Но 5 млн руб. – это 10% стоимости всего клубного бюджета.
Если ранее у "Новой генерации" была отсрочка платежа, а членские взносы можно было вносились частями, в этом году ситуация изменилась. В прошедшем сезоне многие клубы с участия в чемпионате снялись, поэтому в Ассоциации мини-футбола решили ввести новое правило уплаты суммы взносов целиком, не беря во внимание тот факт, что почти у всех клубов могут возникнуть с этим проблемы.
25 августа клуб подаст апелляцию об отсрочке, и в Федерации футбола республики, и в "Новой генерации" очень надеются решение вопроса в свою пользу, иначе Сыктывкар останется без большого мини-футбола.
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