НАО присоединится к "Кроссу наций"
Всероссийский день "Кросс наций" в этом году пройдет 15 сентября. Массовый забег проводится каждый год с 2004 г. и рассчитан на людей всех возрастов и разного уровня физподготовки – от чемпионов до детей. Дистанции забегов могут быть от 1 до 12 км.
В округе забег проведут на лыжной базе спортшколы "Труд". К участию приглашаются все желающие. Дистанции различаются для полов и возрастных групп. Наименьшее расстояние пробегут дети младше 2009 г. р. – 1 тыс. м, самое большое (12 км) - мужчины старше 1998 г. р.
День бега стартует в 9:00 с регистрации участников, после чего пройдет церемония открытия, забеги, а последний назначен на 12:20. Церемония награждения призеров и победителей состоится в 13:30.
Каждый бегун должен представить комиссии по допуску участников паспорт/свидетельство о рождении, полис медстрахования, полис страхования от несчастных случаев и справку о допуске врача.
Руководство организацией осуществляют Минспорта РФ и Всероссийская федерация легкой атлетики. В НАО ответственный за подготовку соревнований - Департамент спорта, образования, культуры округа.
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