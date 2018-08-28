НАО присоединится к "Кроссу наций"

Ненецкий автономный округ >> Спорт >> 28.08.2018

Всероссийский день "Кросс наций" в этом году пройдет 15 сентября. Массовый забег проводится каждый год с 2004 г. и рассчитан на людей всех возрастов и разного уровня физподготовки – от чемпионов до детей. Дистанции забегов могут быть от 1 до 12 км.

В округе забег проведут на лыжной базе спортшколы "Труд". К участию приглашаются все желающие. Дистанции различаются для полов и возрастных групп. Наименьшее расстояние пробегут дети младше 2009 г. р. – 1 тыс. м,  самое большое (12 км) - мужчины старше 1998 г. р.

День бега стартует в 9:00 с регистрации участников, после чего пройдет церемония открытия, забеги, а последний назначен на 12:20. Церемония награждения призеров и победителей состоится в 13:30.

Каждый бегун должен представить комиссии по допуску участников паспорт/свидетельство о рождении, полис медстрахования, полис страхования от несчастных случаев и справку о допуске врача.

Руководство организацией осуществляют Минспорта РФ и Всероссийская федерация легкой атлетики. В НАО ответственный за подготовку соревнований - Департамент спорта, образования, культуры округа.





Рекомендуем по теме:

День защиты детей в Коми отметят парадом детских колясок

В Нарьян-Маре стартовал спортивный праздник "Северное сияние"

Сроки проведения "Буран-дей" или Гонки на снегоходах переносятся

Лыжные гонки "Северное сияние" стартуют 7 апреля в Нарьян-Маре

Воркута готовится встретить 73 день рождения

На "Кросс нации" в Сыктывкаре выдут 5 тыс. горожан


В НАО 5 тыс. руб. ежемесячно будут выплачивать ветеранам боевых действий

В Архангельске 5 августа пройдет дрифт-шоу

100 военных музыкантов приняли участие в фестивале "Дирекцион-Норд"

"РКС-Петрозаводск" посетили представители "Калугаоблводоканал"

Череповчанин, занимавшийся майнингом криптовалюты в квартире, задолжал энергетикам 48 тыс. руб.

В Нарьян-Маре впервые пройдет фестиваль "Неформал"

На "Гастрономической карте России" появилась Архангельская область
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета