В Кондопоге продолжается работа по созданию госучилища олимпийского резерва
На встрече А. Беглова, полпреда президента в СЗФО, с коллективом кондопожского ЦБК А. Парфенчиков рассказал о будущем района.
Глава Карелии заявил, что в Кондопоге продолжится работа по созданию училища олимпийского резерва на базе Ледового дворца и профилактория. Объекты принадлежат ЦБК, и в настоящий момент идет их передача в федеральную собственность. Беглову провели небольшую экскурсию по месту, которое через два года станет центром подготовки российских спортсменов для олимпийского резерва.
Парфенчиков отметил, что в 2019 г. бюджет училища составит 140 млн руб. На них в зданиях проведут лицензирование, полностью переоборудуют профилакторий под проживание учащихся, учебный корпус обустроят и благоустроят. Также на повестке дня решение жилищного вопроса для сотни тренеров.
Училище трудоустроит 50 человек из местного населения, не считая тренеров, а первых учеников примет в 2020 г.
Спортшкола Карелии будет обучать хоккеистов со всей России, а также других "зимних" спортсменов на льду.
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