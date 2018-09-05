В Мурманске проходит турнир по пожарно-прикладному спорту

На Центральном стадионе профсоюзов проходит 49-ый открытый лично-командный чемпионат ГПС Мурманской области и Первенство МОО ВДПО по пожарно-прикладному спорту.



Открыли соревнования замначальника ГУ МЧС РФ Мурманской области полковник А. Хачатрян, председатель совета городского отделения ВДПО А. Зива, начальник Управления по ГОЧС и ПБ области П. Кропачев.



Состязания проводятся для повышения боеготовности, спортивного и профессионального мастерства в подразделениях гарнизона пожарной охраны региона, популяризации, развития пожарного и прикладного спорта, выявления лучших спортсменов.



На соревнование приехали 80 участников. Они будут состязаться два дня в подъеме по штурмовой лестнице, 100-метровке с препятствиями, пожарной эстафете, боевом развертывании. Турнир должен показать общий уровень подготовки спортсменов и их навыки, используемые в повседневной работе.



Сегодня заключительный день соревновании. Торжественное закрытие и награждение победителей и призеров пройдет на территории спортивного комплекса.