В Мурманске проходит турнир по пожарно-прикладному спорту

Мурманская область >> Спорт >> 05.09.2018

На Центральном стадионе профсоюзов проходит 49-ый открытый лично-командный чемпионат ГПС Мурманской области и Первенство МОО ВДПО по пожарно-прикладному спорту. 

Открыли соревнования замначальника ГУ МЧС РФ Мурманской области полковник А. Хачатрян, председатель совета городского отделения ВДПО А. Зива, начальник Управления по ГОЧС и ПБ области П. Кропачев.

Состязания проводятся для повышения боеготовности, спортивного и профессионального мастерства в подразделениях гарнизона пожарной охраны региона, популяризации, развития пожарного и прикладного спорта, выявления лучших спортсменов.

На соревнование приехали 80 участников. Они будут состязаться два дня в подъеме по штурмовой лестнице, 100-метровке с препятствиями, пожарной эстафете, боевом развертывании. Турнир должен показать общий уровень подготовки спортсменов и их навыки, используемые в повседневной работе.

Сегодня заключительный день соревновании. Торжественное закрытие и награждение победителей и призеров пройдет на территории спортивного комплекса.





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