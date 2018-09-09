Жителей Поморья приглашают к участию в "Кроссе наций"

Спортивное мероприятие охватит все районы области, а присоединиться к нему могут все желающие.



"Кросс нации 2018" в Архангельской области запланирован на 15 сентября. В столице Поморья старт и финиш перенесут на Красную пристань. На сегодняшний день для участия в беге зарегистрировано 5 тыс. человек.



Состоятся 4 забега: 1 км для детей 2009 г. р. и старше, 4 км подростки 1999 г. р. и младше, 4 км участники от 18 лет, 8 км все желающие.



Организаторы не забыли о людях с ограниченными возможностями. Для них подготовили дистанцию на 700 м. Стартуют они с Красной пристани, а финишируют на ул. Карла Либкхнехта.



Регистрация участников пройдет 10-14 сентября и в день забега с

10:00 до 11:00. Все участники будут знать результат своего забега в онлайн режиме, для чего на финише установят электронное табло.



Победители получат грамоты, кубки, медали, и каждый участник "Кросса Нации" получит памятный сувенир.



Благодаря масштабным спортивным праздникам, таким как "Кросс нации", больше людей переходят на здоровый образ жизни и начинают заниматься спортом.