Жителей Поморья приглашают к участию в "Кроссе наций"

Архангельская область >> Спорт >> 09.09.2018

Спортивное мероприятие охватит все районы области, а присоединиться к нему могут все желающие.

"Кросс нации 2018" в Архангельской области запланирован на 15 сентября. В столице Поморья старт и финиш перенесут на Красную пристань. На сегодняшний день для участия в беге зарегистрировано 5 тыс. человек.

Состоятся 4 забега: 1 км для детей 2009 г. р. и старше, 4 км подростки 1999 г. р. и младше, 4 км участники от 18 лет, 8 км все желающие. 

Организаторы не забыли о людях с ограниченными возможностями. Для них подготовили дистанцию на  700 м. Стартуют они с Красной пристани, а финишируют на ул. Карла Либкхнехта. 

Регистрация участников пройдет 10-14 сентября и в день забега с 
10:00 до 11:00. Все участники  будут знать  результат своего забега в онлайн режиме, для чего на  финише установят электронное табло.

Победители получат грамоты, кубки, медали, и каждый участник "Кросса Нации" получит памятный сувенир.

Благодаря масштабным спортивным праздникам, таким как "Кросс нации",  больше людей переходят на здоровый образ жизни и начинают заниматься спортом.





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