Академия баскетбола открылась в Вологде

Вологодская область >> Спорт >> 10.09.2018

Первые занятия прошли в школе №25 областной столицы. Академию баскетбола запустила команда "Чеваката", и к нему присоединились уже несколько школ. Для многих ребят знакомство с игрой проходит впервые. Они не знают, как играть, не умеют держать мяч.

Баскетбольный клуб "Чеваката" организовал в городе новый проект - академию баскетбола, и первое занятие состоялось в микрорайоне Лукьяново.

Т. Карамышева, заслуженный тренер РФ, отметила, что в этом районе нет ни одного центра допобразования. Именно поэтому было принято решение проводить занятия здесь. Они будут в виде игр, эстафет, чтобы было интересно, а для обучения есть своя программа.

К проекту присоединились  10 вологодских школ. Вступить в академию могут все дети первого по одиннадцатый класс. 2 раза неделю после уроков тренировки для них будут проводить игроки и тренеры "Чевакаты".

И. Соколовская, президент академии, рассказал, что будет приглашать на занятия баскетболистов, актеров и звезд шоу-бизнеса, так как детям должно быть интересно.





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