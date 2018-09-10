В Мурманске завершился международный фестиваль "Гольфстрим"

Местом проведения стал пляж на берегу Кольского залива.



Участники состязались в пляжном волейболе, велоспорте, мини-футболе, парковых шахматах, регби. Гости увидели выставку военной техники, вооружения, показательное шоу морских пехотинцев Севфлота.



В программе этого года впервые появился турнир по летнему юкигассену - его участники играли в снежки. Также была организована "Арктическая кухня" с деликатесами разных регионов Кольского Заполярья.



Губернатор М. Ковтун отметила, что за 12 лет назад пробег "Мурманская миля" перерос в "Гольфстрим", обрастая новыми предложениями, становясь зрелищным и более массовым.



В этом году кульминацией праздника был легкоатлетический пробег мужчин на дистанцию 1 км 611 м по мосту. Ее первым преодолел М. Александров из Санкт-Петербурга. У женщин этот же забег выиграла мурманчанка А. Купаева. Победители получили помимо золотых медалей 100 тыс. руб.



Важной частью фестиваля стал заплыв моржей, который среди мужчин выиграл мурманчанин В. Сапожников, среди женщин – М. Карпачева из Новосибирска.