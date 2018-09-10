В Мурманске завершился международный фестиваль "Гольфстрим"

Мурманская область >> Спорт >> 10.09.2018

Местом проведения стал пляж на берегу Кольского залива.

Участники состязались в пляжном волейболе, велоспорте, мини-футболе, парковых шахматах, регби. Гости увидели выставку военной техники, вооружения, показательное шоу морских пехотинцев Севфлота.

В программе этого года впервые появился турнир по летнему юкигассену - его участники играли в снежки. Также была организована "Арктическая кухня" с деликатесами разных регионов Кольского Заполярья.

Губернатор М. Ковтун отметила, что за 12 лет назад пробег "Мурманская миля" перерос в "Гольфстрим", обрастая новыми предложениями, становясь зрелищным и более массовым.

В этом году кульминацией праздника был легкоатлетический пробег мужчин на дистанцию 1 км 611 м по мосту. Ее первым преодолел М. Александров из Санкт-Петербурга. У женщин этот же забег выиграла мурманчанка А. Купаева. Победители получили помимо золотых медалей 100 тыс. руб.

Важной частью фестиваля стал заплыв моржей, который среди мужчин выиграл мурманчанин В. Сапожников, среди женщин – М. Карпачева из Новосибирска.





Рекомендуем по теме:

В Мурманске состоялся заплыв через Кольский залив

Мурманск станет частью международного пробега электромобилей

Администрация Мурманска подвела итоги международного фестиваля "Гольфстрим"

В Мурманске прошла выставка техники и вооружения

День призывника отметят в Мурманске 29 апреля

Марафон Праздника Севера в Мурманске собрал около 1 тыс. участников


Влияние криптовалюты на финансовый рынок

В Архангельской области появится промзона для переработки ТБО и древесины

Надежные онлайн казино: ТОР рейтинг 2018

Мурманская область испытывает проблемы из-за роста стоимости мазута

Эксперты сочли возможным восстановление Успенской церкви

400 будущих моряков Северодвинска приняли присягу

2 сентября в Архангельске отметят День лошади
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета