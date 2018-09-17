Соревнования поисковиков пройдут в Коми

Команды спасателей будут соревноваться в 5 дисциплинах.



18-21 сентября в окрестностях Ухты пройдут VI Открытые соревнования республики по многоборью среди спасателей из поисково-спасательных формирований.



Соревнования ежегодно проводит ГАУ "СПАС – КОМИ", Комитет Коми ГО и ЧС.



Участниками могут стать поисково-спасательные команды, студенческие, общественные спасательные отряды со всех округов европейской территории РФ, спасатели Североевропейских государств.



Соревнования определят лучшие команды спасателей в 5 категориях: поисково-спасательные работы в природной среде, в условиях ликвидации техногенных ЧС, скоростное маневрирование, бег на 3 тыс. м, комплексное силовое упражнение. В многоборье пройдет смотр профподготовки спасателей.



В команде должно быть 5 человек и один запасной.



Участники должны иметь страховой полис от несчастного случая и допуск врача.



Цель мероприятия - усовершенствовать навыки, обменяться опытом ведения поисковых и спасательных работ в разных условиях, определить образцовые приемы проведения ПСР и проверить новые образцы снаряжения.



Призеры и команды, занявшие призовые места, получат медали и кубки.