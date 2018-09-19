Чемпионат по беговелоспорту прошел в столице Заполярья

Мурманская область >> Спорт >> 19.09.2018

В первенстве приняли участие дети от  1 до 7 лет.

Чемпионат по гонкам на беговелах проводился на площадке центрального парка. В последние годы беговелогонки набирают популярность, особенно среди малышей. В этот раз заявки на участие подали 50 юных северян.

В соревнованиях используют не простые велосипеды, а двухколесные без педалей. Привести их в действие можно только отталкиваясь ногами от поверхности. Такой вид спорта помогает развивать моторику и координацию, укрепляет опорно-двигательный аппарат.

Инициатор проведения мероприятия - школа беговелов "Северный ветерок". Организовать состязание удалось благодаря участию школы в конкурсе соцпроектов "Комфортная среда обитания", который проводился  в тех городах, где работает АО СУЭК. Этот конкурс школа выиграла. На полученный грант было закуплено необходимое оборудование. В этом финансово помогли Мурманский морской торговый порт и Сибирская угольная энергокомпания.

Гонки проводились в разных возрастных категориях, что давало уравнять шансы на победу. Победители получили ценные призы, остальные участники - сувениры и сладкие подарки.





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