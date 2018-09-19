Чемпионат по беговелоспорту прошел в столице Заполярья

В первенстве приняли участие дети от 1 до 7 лет.



Чемпионат по гонкам на беговелах проводился на площадке центрального парка. В последние годы беговелогонки набирают популярность, особенно среди малышей. В этот раз заявки на участие подали 50 юных северян.



В соревнованиях используют не простые велосипеды, а двухколесные без педалей. Привести их в действие можно только отталкиваясь ногами от поверхности. Такой вид спорта помогает развивать моторику и координацию, укрепляет опорно-двигательный аппарат.



Инициатор проведения мероприятия - школа беговелов "Северный ветерок". Организовать состязание удалось благодаря участию школы в конкурсе соцпроектов "Комфортная среда обитания", который проводился в тех городах, где работает АО СУЭК. Этот конкурс школа выиграла. На полученный грант было закуплено необходимое оборудование. В этом финансово помогли Мурманский морской торговый порт и Сибирская угольная энергокомпания.



Гонки проводились в разных возрастных категориях, что давало уравнять шансы на победу. Победители получили ценные призы, остальные участники - сувениры и сладкие подарки.