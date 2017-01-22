В Новодвинске проходит боксерский турнир памяти Б. Порядина
На новодвинском ринге спорткомбината "Двина" проводится турнир, посвященный первому чемпиону РСФСР по боксу Архангельской области Борису Порядину. Мастер спорта Советского Союза был одним из основателей школы бокса в Нводвинске.
Юниорский турнир проводится в рамках первенства Архангельской области для юношей всей возрастов. Ребята 12-17 лет приехали в Новодвинск со всех поселков и городов региона. Общее количество учеников – около ста человек. На турнире решается, кто будет представлять Поморье в составе сборной региона на соревнованиях Северо-Западного округа.
Б. Порядин стал легендой для боксеров Поморья, а в Новодвинске остается символом спортивной жизни и гордостью города. Он начал заниматься боксом в секции города в 17 лет, и через 3 месяца уже выиграл первенство в областном центре. Далее последовали победы в областном турнире среди юношей и в 1968 г. в Барнауле на чемпионате РСФСР. Для Архангельского бокса эта победа стала первой. Позже Порядин трижды брал бронзу чемпионата страны (1969, 1970, 1972 г).
К тренерской работе Борис Александрович приступил в 1969 г., и заниматься у него стремились все новодвинские мальчишки, поэтому секция не могла вместить всех желающих. Родители приводили детей на тренировки по боксу и хотели видеть в роли тренера только прославленного земляка. Сейчас его ученики уже обзавелись сыновьями, и приводят их с секцию бокса, в которой когда-то сами получали первые навыки. Администрация города старается поддерживать традиционный турнир, который развивает в детях любовь к спорту и стремление быть лучше.
Сегодня в спорткомбинате "Двина" состоятся финальные бои, на которые приглашают всех желающих.
Напомним, что боксерский турнир в этом году проводится 17-ый раз.
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