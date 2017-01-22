В Новодвинске проходит боксерский турнир памяти Б. Порядина

Архангельская область >> Спорт >> 22.01.2017

На новодвинском ринге спорткомбината "Двина" проводится турнир, посвященный первому чемпиону РСФСР по боксу Архангельской области Борису Порядину. Мастер спорта Советского Союза был одним из основателей школы бокса в Нводвинске.

Юниорский турнир проводится в рамках первенства Архангельской области для юношей всей возрастов. Ребята 12-17 лет приехали в Новодвинск со всех поселков и городов региона. Общее количество учеников – около ста человек. На турнире решается, кто будет представлять Поморье в составе сборной региона на соревнованиях Северо-Западного округа.

Б. Порядин стал легендой для боксеров Поморья, а в Новодвинске остается символом спортивной жизни и гордостью города. Он начал заниматься боксом в секции города в 17 лет, и через 3 месяца уже выиграл первенство в областном центре. Далее последовали победы в областном турнире среди юношей и в 1968 г. в Барнауле на чемпионате РСФСР. Для Архангельского бокса эта победа стала первой. Позже Порядин трижды брал бронзу чемпионата страны (1969, 1970, 1972 г).

К тренерской работе Борис Александрович приступил в 1969 г., и заниматься у него стремились все новодвинские мальчишки, поэтому секция не могла вместить всех желающих. Родители приводили детей на тренировки по боксу и хотели видеть в роли тренера только прославленного земляка. Сейчас его ученики уже обзавелись сыновьями, и приводят их с секцию бокса, в которой когда-то сами получали первые навыки. Администрация города старается поддерживать традиционный турнир, который развивает в детях любовь к спорту и стремление быть лучше.

Сегодня в спорткомбинате "Двина" состоятся финальные бои, на которые приглашают всех желающих.

Напомним, что боксерский турнир в этом году проводится 17-ый раз.





Рекомендуем по теме:

Мэр Северодвинска провел встречу с ветеранами спорта

В Архангельске состоится благотворительный турнир по игре в нарды

В Мурманске проходит интеллектуальный детский фестиваль "ЛаппиФест"

В Архангельской области в следующем году впервые состоится WorldSkills

Мурманск готовится к юношескому шахматному турниру BASAMRO

80 лет отметила самая старая школа Новодвинска


Финны будут заниматься оптимизацией работы строящегося ТЦ "Соломбала Молл" в Архангельске

1,2 млн пользователей посетили в 2016 г. официальный сайт Череповца

"Рождественская регата" прошла на берегу Северной Двины

Увеличение пенсионного возраста приведет к оттоку госслужащих

В Коми должностные лица перекладывают ответственность за перевозку детей на родителей

С нового года на 30% подешевеют услуги на Портале госуслуг

Мэр Северодвинска провел встречу с ветеранами спорта

Оплата аренды жилья в селах НАО с 1 января будет компенсироваться по новому закону

В мае 2017 г. в Архангельске откроют центр для детей-аутистов

В Мурманске официально вступил в должность новый мэр
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.