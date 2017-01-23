"Водник" проиграл "Мурману" со счетом 0:7

Молодежная команда "Водника" (Архангельск) проиграла "Мурману" (Мурманск) с крупным счетом.



Матчи проводились в рамках Всероссийских соревнований хоккея с мячом среди клубов высшей лиги. "Водник" на домашнем льду принимал "Мурман".



Клуб, представляющий столицу Заполярья, является одним из лидеров группы, которая весной поведет борьбу за попадание в класс сильнейших. В составе много выходцев из архангельского хоккея: А. Кротов, И. Соколов, Н. Дмитров и И. Пономарев. Мурманчанин В. Фомичев играл в последнее время за дубль "Водника", а недавно был отдан в родной клуб на правах аренды.



Хороший подбор хоккеистов "Мурмана" в разное время позволял показывать себя с хорошей стороны в матчах супер лиги и одержать уверенные победы (0:7 и 1:9). Пока игрокам недостает мастерства, а значит, и опыта, но желание добиваться поставленной цели двигает команду вперед.



О. Батов, главный тренер дубля "Водника" подвел итоги двух игр. Он считает, что хоккеистам в возрасте 17-19 лет желательно хоть изредка попадать в главную команду, где играют мастера своего дела. Это позволит набраться опыта в играх более высокого уровня и стать настоящими мужиками, потому что трус не играет в хоккей. Батов выразил надежду, что именно благодаря подобным матчам его ребята начнут прогрессировать.



Календарь игр составлен так, что теперь у архангелогородцев наступает длительный перерыв, и следующие матчи состоятся только 6-7 февраля. В столице Поморья встретятся дубли кировской "Родины" и "Водника". Игра состоится на стадионе "Труд". Болельщиков приглашают поддержать свою команду, потому что на такие матчи традиционно приходят мало зрителей. Например, по официальным данным на последней игре присутствовало всего 50 зрителей.