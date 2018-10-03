"Спартакиада - 2018" для пожилых людей прошла в Мурманске

Накануне Дня пожилого человека в ДК им. С.М. Кирова состоялся конкурс для людей старшего поколения. За звание победителя состязались 8 команд из Полярного, Мончегорска, Мурманска, Колы и Оленегорска. Свои навыки показали команды общественных организаций, советов ветеранов, клубов людей старшего поколения, интернатов, спецдомов и центров соцобслуживания Мурманска. Мероприятие проводилось с целью приобщения пожилых людей к активной жизни, творчеству, спорту.



Первым этапом соревнований стало создание эмблемы, девиза, названия и приветствия команды. Калейдоскоп талантов продемонстрировал творческие способности: с помощью танцев и песен они признавались в любви своему региону, поскольку его юбилею и был посвящен спортивно-игровой праздник. Третий этап позволил выявить лучшую спортивную команду. На нем состязались специалисты Дворца культуры, помогали волонтеры из мурманских сузов и вузов. Серьезный вклад в организацию соревнования внесли сотрудники Росгвардии. Жюри присудило победу команде Морячок ГОАУСОН из Оленегорска.