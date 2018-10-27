Сосногорский ФОК готов к эксплуатации

Мурманская область >> Спорт >> 27.10.2018

Строительство ФОК подошло к концу. В Сосногорске уже подписали разрешение на его ввод в рамках госпрограммы развития физической культуры и спорта в Коми.

Министр спорта республики Н. Бережной рассказал, что физкультурно-оздорвительный комплекс находится в процессе перехода в собственность города. Администрация Сосногорска составит план работы комплекса для лиц с ограниченными возможностями, детей, проведет подбор штата для спортивного объекта.

Председатель Контрольно-счетной палаты РК Е. Филимонова высказала надежду на отсутствиве трудностей при приеме бассейна. Разрешение ввода в эксплуатацию ФОК с бассейном подписано 9 октября. На тот момент готовность объекта составляла 98%.

В городе ждали введения спортивного сооружения около года. Особенно это касалось бассейна, поскольку в Сосногорске с таким объектами проблема. Их мало, поэтому элементарное желание поплавать было негде реализовать. Теперь многое будет зависеть от властей муниципалитета, которые должны обеспечить доступ к воде всем категориям населения.





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