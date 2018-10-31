Квест-гонка на собачьих упряжках "Русский Север" пройдет в Тотемском районе
Соревнования по ездовому спорту 2 года проходят на территории Тотемского района на базе Школы путешественников Ф. Конюхова. Они имеют статус Этапа Кубка мира и носят международный статус.
Квест-гонка "Русский Север" собирает в Тотемском районе 30 сильнейших спортсменов России и зарубежных государств, свыше 2 тыс. болельщиков. На гонки приедут 300 собак разных пород, от ездовых аляскинских маламутов до метисов.
Соревнования проходят каждый год и признаны самыми посещаемыми среди подобных мероприятий во всей России.
Для зрителей организуют культурно-туристическую программу. Они смогут осмотреть музей Ф. Конюхова, посетить разные мастер-классы.
В этом году, как и в прошлом, организаторами выступят Федерация ездового спорта РФ, Правительство области, администрация Тотемского района, Школа путешественников Ф. Конюхова.
Напомним, что документ о проведении в Тотемском районе этапа Кубка мира подписан Международной федерацией ездового спорта. Соревнования будут проходить 11 - 13 января 2019 г.
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