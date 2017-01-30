Соревнования по грэпплингу прошли в Архангельске

Соревнования по грэпплингу в Архангельске собрали около 50 спортсменов из Москвы, Карелии, Вологодской и Архангельской областей.

Первый региональный турнир "Жизнь - борьба" состоялся в клубе смешанных единоборств "1 на 1" в ТРК "Пирамида".



В. Ванин, президент федерации смешанных единоборств области, рассказал, что цель мероприятия - познакомить зрителей и спортсменов с особенностями вида спорта. Турнир задумывался как пробный шаг. Грэпплинг - смешанный вид борьбы, к которому сейчас повышенное внимание. Это объясняется тактическим методом борьбы.



В соревнованиях принимали участие взрослые и юноши, спортсмены и новички, многие участвуют в различных соревнованиях регулярно, но по другим видам единоборств, каждый в своей категории. Судил спортсменов тренер из Вологды Н. Конышев.



В боях было много борьбы в позициях, смысл которых сводится к обретению и сохранности доминирующего положения на земле.

Для Поморья грэпплинг - новинка, но спортсмены продемонстрировали хитрости и борцовские приёмы.



Справка. Грэпплинг - квинтэссенция борьбы всех видов. Его появление весьма необычно: арабский шейх учился в США бразильскому джиу-джитсу и брал уроки самбо у эмигрантов из СССР, после чего, возвратившись в Эмираты, решил выяснить, кто сильнее – танк или самолёт и объединил различные направления борьбы.



В грэпплинге запрещается явная грубость, но в принципе ограничений нет. Сейчас это полноценный вид спорта, в котором присваиваются разряды. Приходить в этот вид спорта можно без подготовки, и многие делают это ради интереса. Кто-то приходит скинуть лишний вес, кому-то хочется научиться каким-то приемам самообороны, а кого-то просто привлекает неизвестное им название, которое вызывает интерес.

