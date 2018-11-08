Арктические игры стартовали в Мурманске

Мурманская область >> Спорт >> 08.11.2018

"От студзачета к знаку отличия ГТО" - молодежный проект России, чей региональный этап стартовал в Мурманске. Студкоманды Кольского края собрались, чтобы посостязаться в силе, ловкости, сноровке.

Эти состязания проходят в рамках Арктических игр. Их первый этап уже прошел в учебных заведениях, и в его рамках ребята сдавали нормативы физкультурного комплекса ГТО на золотой значок. Лучшие отправились оспаривают медали второй стадии. Итогам состязаний станет формирование команды, которая 11 декабря примет участие в российской акции в Белгороде.

На открытии соревнований участников поздравила депутат и серебряный Олимпиады в Афинах Л. Круглова, которая выразила уверенность, что все выложатся по максимуму и достойно представят Кольский край на заключительном этапе через месяц.

Студенты в течение нескольких дней будут соревноваться в беге на разные дистанции, подтягиваться, отжиматься. В тире им предстоит стрелять по мишеням из спортвинтовки, в бассейне - преодолеть 50 м. Завершатся игры завтра.





Рекомендуем по теме:

В Нарьян-Маре стартовал спортивный праздник "Северное сияние"

Фигурист Д. Алиев сдал в Ухте нормативы ГТО

В Мурманске завершился турнир по интеллектуальным играм "Кубок Арктики"

Со дна Кольского залива предстоит поднять 102 объекта

Марафон Праздника Севера в Мурманске собрал около 1 тыс. участников

В НАО проходит региональный турнир по волейболу среди школьных команд


С 2019 г. Карелия переходит на раздельный сбор мусора

Борьбу с борщевиком в Коми закрепят на законодательным уровнем

В Сыктывкаре пройдут крупные хоккейные турниры

Ученые предложили модернизировать энергетическую систему Амдермы

Инвестиции в ЖКЖ обсудили в НАО на семинаре стратегического партнера "Северо-Запад"

В НАО подводят итоги лечебно-профилактических работ в оленеводческих хозяйствах

В честь Всемирного дня зрения в Архангельске 5 дней будут бесплатно проверять глаза
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета