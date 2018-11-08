Арктические игры стартовали в Мурманске

"От студзачета к знаку отличия ГТО" - молодежный проект России, чей региональный этап стартовал в Мурманске. Студкоманды Кольского края собрались, чтобы посостязаться в силе, ловкости, сноровке.



Эти состязания проходят в рамках Арктических игр. Их первый этап уже прошел в учебных заведениях, и в его рамках ребята сдавали нормативы физкультурного комплекса ГТО на золотой значок. Лучшие отправились оспаривают медали второй стадии. Итогам состязаний станет формирование команды, которая 11 декабря примет участие в российской акции в Белгороде.



На открытии соревнований участников поздравила депутат и серебряный Олимпиады в Афинах Л. Круглова, которая выразила уверенность, что все выложатся по максимуму и достойно представят Кольский край на заключительном этапе через месяц.



Студенты в течение нескольких дней будут соревноваться в беге на разные дистанции, подтягиваться, отжиматься. В тире им предстоит стрелять по мишеням из спортвинтовки, в бассейне - преодолеть 50 м. Завершатся игры завтра.