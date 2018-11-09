Лыжная база "Саломаты" готовится с открытию сезона

Архангельская область >> Спорт >> 09.11.2018

На базе идут последние приготовления. Обустраивается автостоянка на 320 кв. м., которую вымостят плиткой, демонтированной во время ремонта ул. Воскресенской. На стоянке можно будет парковать автомобили, проводить церемонии награждения спортсменов. Также расчищают трассу от мусора, поваленных деревьев.

В районе "Саломатов" не раз приводили субботники, во время которых был расчищен новый отрезок трассы. Здесь в ближайшее время выкорчуют пинии и уберут кусты для обустройства площадки под новую трассу. Участки трассы, которые расширить не успели, временно закроют щитами.

На сегодня база располагает трассой в 5 км для проведения соревнований и трассой для прогулок на лыжах в 7,5 км.

Новый спортобъект в Архангельске появился в начале года. База "Саломаты" построена в 1983 г., до 2001 г. здесь работала спортшкола лыжных гонок и биатлона. После долгие годы объект по назначению не использовался. Учитывая востребованность лыжных трасс, администрацией города приняла решение взять на баланс территорию и обустроить здесь лыжную базу. В августе прошлого года работы начались, а 15 января 2018 г. стадион официально стал частью инфраструктуры Исакогорского ДЮСШ.





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